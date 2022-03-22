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Основатель Group-IB попросил выпустить его из СИЗО

Обвиняемый в госизмене основатель Group-IB Илья Сачков попросил выпустить его из СИЗО
Илья Сачков

Илья Сачков. Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Обвиняемый в госизмене основатель компании Group-IB Илья Сачков попросил выпустить его из СИЗО, чтобы он мог «работать на благо Родины». Как сообщает Forbes, бизнесмен мотивировал это тем, что может быть полезен стране в нынешних условиях.

«Наблюдая за происходящими событиями, я понимаю, что нужен сейчас России как никогда, и прошу выпустить меня из-под стражи на период следствия, чтобы иметь возможность работать и использовать свои компетенции на благо страны», — сказано в заявлении Сачкова, которое журналисты Forbes получили от адвоката бизнесмена Сергея Афанасьева.

Вопрос об освобождении Сачкова, по данным «Интерфакс», также поднимался в ходе расширенного заседания комитета Госдумы на тему развития IT-отрасли в условиях санкций. «Слушайте, отпустите Сачкова. Он нам очень нужен с точки зрения компетенций», — заявил на заседании сооснователь компании Positive Technologies Юрий Максимов.

Ранее Мосгорсуд отклонил апелляцию на решение нижестоящей инстанции о продлении ареста. Таким образом, Сачков останется под стражей до 28 мая. Бизнесмен, арестованный 29 сентября 2021 года по подозрению в госизмене, не признает вину и отрицает обвинения в сотрудничестве с разведкой иностранных государств.

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Артур Галеев
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