Мосгорсуд отказался освободить из СИЗО обвиненного в госизмене Сачкова

Обвиненному в госизмене Сачкову не удалось опротестовать содержание в СИЗО

Мосгорсуд отказался освободить из СИЗО основателя Group-IB Илью Сачкова, обвиненного в госизмене — россиянин пытался оспорить свое содержание под стражей. Об этом во вторник, 22 марта, сообщает ТАСС.

По данным агентства, ранее Лефортовский суд продлил арест Сачкова до 28 мая. Представители Сачкова подали апелляционную жалобу на это решение, но вышестоящий суд постановил оставить ее без удовлетворения, а решение суда первой инстанции — без изменения.

Сачков вину не признает, а обвинения в сотрудничестве с разведкой иностранных государств отрицает. Тем не менее следствие считает, что он передавал секретные сведения иностранной разведке; это нанесло репутационный и национальный ущерб интересам России. Полные обстоятельства дела не разглашаются, так как материалы дела имеют гриф «секретно».

Сачкова арестовали 29 сентября 2021 года. Ранее сообщалось, что за некоторое время до своего ареста бизнесмен разослал ближайшему окружению видеозапись с обращением. Видеофайл начинается словами «Если вы видите это видео, значит, меня убили или я сижу в тюрьме».

