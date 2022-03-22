Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Мосгорсуд отказался освободить из СИЗО обвиненного в госизмене Сачкова

Обвиненному в госизмене Сачкову не удалось опротестовать содержание в СИЗО

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Мосгорсуд отказался освободить из СИЗО основателя Group-IB Илью Сачкова, обвиненного в госизмене — россиянин пытался оспорить свое содержание под стражей. Об этом во вторник, 22 марта, сообщает ТАСС.

По данным агентства, ранее Лефортовский суд продлил арест Сачкова до 28 мая. Представители Сачкова подали апелляционную жалобу на это решение, но вышестоящий суд постановил оставить ее без удовлетворения, а решение суда первой инстанции — без изменения.

Сачков вину не признает, а обвинения в сотрудничестве с разведкой иностранных государств отрицает. Тем не менее следствие считает, что он передавал секретные сведения иностранной разведке; это нанесло репутационный и национальный ущерб интересам России. Полные обстоятельства дела не разглашаются, так как материалы дела имеют гриф «секретно».

Сачкова арестовали 29 сентября 2021 года. Ранее сообщалось, что за некоторое время до своего ареста бизнесмен разослал ближайшему окружению видеозапись с обращением. Видеофайл начинается словами «Если вы видите это видео, значит, меня убили или я сижу в тюрьме».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Леонид Микуляк
Обсудить
Последние новости
В Кремле оценили предложение Зеленского провести референдум на Украине
Кот прыгнул на живот хозяйке и спас ее от смертельной болезни
Лобода ответила на включение в список нежелательных звезд на Украине
Обнаружен новый способ лечения болезни Паркинсона
Великобритания оценила зависимость от поставок топлива из России
Создательница юмористического шоу на ТНТ показала квартиру в Москве
Медведев предупредил о наплыве радикальных элементов с Украины в России
Глава ЛНР пообещал продолжить демилитаризацию Украины
Участник штурма Капитолия получил статус беженца в Белоруссии
Медведев прокомментировал ситуацию с криминалом в России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.