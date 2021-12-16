Основатель Group-IB Сачков прокомментировал обвинение в госизмене

Обвинение в госизмене никак не связано с работой Group-IB. Такое заявление сделал арестованный основатель компании Илья Сачков, передает ТАСС.

В своем обращении, обнародованном защитой, Сачков указал на отсутствие связи инкриминируемого ему преступления с непосредственной деятельностью Group-IB. В связи с этим он выразил надежду, что в ходе расследования будет установлена его невиновность.

Ранее 16 декабря Мосгорсуд оставил Сачкова в СИЗО до 28 февраля. Решение было вынесено после рассмотрения его жалобы на продление срока меры пресечения в виде содержания под стражей.

Адвокат опроверг версию Bloomberg, что основателя Group-IB обвиняют в передаче американским властям данных о вмешательстве российских хакеров в выборы США. Защита настаивает, что эта информация не соответствует действительности.

Сачкова арестовали 29 сентября. Ему вменяется передача секретных сведений иностранной разведке, которая нанесла репутационный и национальный ущерб интересам России. Уголовному делу присвоен гриф «секретно».