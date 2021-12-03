Адвокат прокомментировал обвинения по делу о госизмене основателю Group-IB

Сергей Афанасьев, адвокат основателя Group-IB Ильи Сачкова, заявил NEWS.ru, что информация издания Bloomberg о том, что его подзащитного могли обвинить в передаче американским властям данных о вмешательстве российских хакеров в выборы США, не соответствует действительности.

Ранее 3 декабря издание Bloomberg со ссылкой на информированные источники сообщило, что проходящего по делу о госизмене Сачкова могли обвинить в передаче американцам данных о российской группировке хакеров Fancy Bear и их попытках вмешаться в выборы президента США в 2016 году. По данным издания, эта информация помогла властям найти агентов ГРУ, якобы участвовавших в кибератаках.

По словам Афанасьева, издание Bloomberg построило свою публикацию на домыслах и предположениях. «Это их догадки и предположения, не более того», — добавил защитник. При этом он не стал комментировать дело своего подзащитного в связи с секретностью материалов.

Сачкова арестовали 29 сентября. Ему вменяется передача секретных сведений иностранной разведке, которая нанесла репутационный и национальный ущерб интересам России. Уголовному делу присвоен гриф «секретно».