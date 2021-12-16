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Основателя Group-IB Сачкова оставили в СИЗО

Мосгорсуд оставил под арестом основателя Group-IB Сачкова по делу о госизмене

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Мосгорсуд оставил в СИЗО до 28 февраля основателя компании Group-IB Илью Сачкова, обвиняемого ФСБ в госизмене. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Суд отклонил жалобу апелляции на арест Сачкова. Решение о его содержании под стражей вступило в силу.

Ранее адвокат обвиняемого прокомментировал версию издания Bloomberg о деле основателя Group-IB. Он заявил, что информация о том, что его подзащитного могли обвинить в передаче американским властям данных о вмешательстве российских хакеров в выборы США, не соответствует действительности.

Сачкова арестовали 29 сентября. Ему вменяется передача секретных сведений иностранной разведке, которая нанесла репутационный и национальный ущерб интересам России. Уголовному делу присвоен гриф «секретно».

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Мария Рубникович
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