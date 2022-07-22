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Бывшему главе тюменской ГИБДД потребовали ужесточить приговор

Прокуратура потребовала ужесточить приговор за взятки экс-главе тюменской ГИБДД
Александр Селюнин

Александр Селюнин. Кадр: Честный Детектив / YouTube

Прокуратура потребовала ужесточить приговор бывшему главе тюменской ГИБДД Александру Селюнину, осужденному за взятки на 4,5 года. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Отмечается, что помощник прокурора Тюменской области направил в суд представление с просьбой к вышестоящей инстанции ужесточить наказание. У сторон есть десять дней для возражений на апелляционное представление, после чего уголовное дело будет направлено в областной суд.

Ранее стало известно, что Ленинский районный суд приговорил к четырем годам и шести месяцам лишения свободы экс-главу управления ГИБДД Селюнина за взяточничество. Мужчина признан виновным по двум частям статьи 290 («Получение взятки») УК РФ. На него наложен штраф в размере 2,5 миллиона рублей и запрет занимать должности на госслужбе четыре года. Также суд лишил его звания «полковник полиции» и обязал уплатить 543 тысячи рублей в государственный бюджет. Селюнин полностью признал свою вину.

О подробностях уголовного дела в отношении Селюнина сообщалось осенью 2021 года: фигурант помогал в приеме экзаменов на получение водительских прав. Взамен получал деньги, телефон, кондиционеры и некоторые услуги.

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Леонид Микуляк
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