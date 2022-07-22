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Женщина сбрила монобровь маленькой дочери и разозлила мужа

Пользовательница Reddit сбрила монобровь дочери из-за внимания окружающих и разозлила мужа

Фото: Helen Barth / Unsplash

Пользовательница сети c никнеймом RealisticEnd465 рассказала, что сбрила монобровь маленькой дочери и привела в негодование мужа. Соответствующий пост появился на Reddit.

По словам женщины, она решилась на такой поступок из-за повышенного внимания окружающих к внешности девочки, которое сопровождалось насмешками и негативными комментариями. Юзерша отметила, что аккуратно удалила часть волос на переносице, а затем обработала кожу, чтобы не вызвать раздражения.

Данную процедуру по избавлению дочери от нежелательной растительности на лице RealisticEnd465 периодически повторяла на протяжении месяца. Однако спустя указанный срок отец девочки заметил ее трансформацию и остался недоволен. Женщина указала, что супруг разозлился на нее, потому что жена не посоветовалась с ним. Кроме того, мужчина заявил, что, брея дочь, мать может вызвать у нее проблемы с восприятием собственного тела.

«Муж сказал, что не видит в моноброви ничего плохого. Но я ответила, что буду удалять ее, пока дочь не повзрослеет и сама не скажет, чего она желает. Я хочу, чтобы окружающие замечали нечто большее, чем ее растительность», — пояснила юзерша.

Ранее в июле датская блогерша Эльдина Джаганжак, которая прославилась в сети благодаря сросшимся бровям, рассказала о реакции окружающих на ее необычную внешность. По ее словам, незнакомые мужчины часто критикуют ее внешний вид и обзывают. «Некоторые говорят, что я выгляжу круто, но обычно парни кричат, что я уродина. Мне все равно, потому что я не хочу тратить свою энергию на таких людей», — пояснила героиня материала и добавила, что часто сталкивается с негативной реакцией на монобровь и в соцсетях.

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Алина Гостева
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