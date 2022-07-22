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Исследована роль таурина в антивозрастной терапии

Nutrition: таурин снизил вызывающие старение свободные радикалы

Фото: Shutterstock

Исследовательская команда из бразильского Университета Сан-Паулу (USP) изучила роль таурина в антивозрастной терапии. Согласно данным работы, опубликованной в журнале Nutrition, эта добавка способна бороться с окислительным процессом в организме, влияющим на повреждение внутренних структур клеток и их нормальное функционирование.

С возрастом защитные силы организма, представленные антиоксидантами, становятся все менее эффективными. В ходе экспериментов ученые поделили на две группы испытуемых. Одна группа принимала таурин по 500 миллиграмм в день в течение 16 недель. Другой команде дали плацебо. Затем специалисты провели анализ крови, которая была собрана до и после приема добавки.

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У пациентов, употреблявших таурин, показали антиоксидантов (супероксиддисмутазы) увеличились почти на 20 процентов в отличие от контрольной группы, где эти данные снизились на 3,5 процента. Повышенная концентрация супероксиддисмутазы в организме позволяет предотвратить накопление свободных радикалов, вызывающих старение клеток.

В июне 2022 года стало известно, что отказ от плотного позднего ужина и снижение количества потребляемых калорий способно продлить жизнь на треть.

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Елена Апазиди
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