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В России разблокировали Tor

Роскомнадзор разблокировал браузер Tor на территории России

Фото: Shutterstock

Сайт браузера Tor был разблокирован на территории России после того, как суд отменил решение об ограничении доступа к нему. Об этом свидетельствуют данные сервиса Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к сайтам или их страницам в интернете.

Сайт браузера, ранее внесенный в реестр, больше в нем не значится. Помимо того, он исчез из реестра порталов, содержащих запрещенную в России информацию.

В мае Саратовский областной суд отменил решение районного суда об ограничении доступа к Tor на территории РФ. Дело было направлено на новое рассмотрение.

Роскомнадзор заблокировал сайт Tor в декабре 2021 года. В регуляторе заявили, что причиной стало размещение на портале информации, обеспечивающей работу средств, предоставляющих доступ к противоправному контенту.

Сайт браузера был включен в реестр запрещенной информации по решению Саратовского районного суда, вынесенного в декабре 2017 года.

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Маргарита Щигарева
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