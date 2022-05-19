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Суд отменил решение о блокировке Tor в России

Суд отменил решение о блокировке Tor в России и направил дело на новое рассмотрение

Фото: Startup Stock Photos / Pexels

Саратовский областной суд отменил решение районного суда о блокировке браузера Tor на территории России и отправил дело на новое рассмотрение. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу инстанции.

«Отменили (решение об ограничении доступа к Tor в России — прим. «Ленты.ру») и направили на новое рассмотрение», — сообщили в суде.

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Позднее в пресс-службе инстанции рассказали, что отменили решение из-за нарушения норм процессуального права. В частности, стало известно, что владелец ресурса не был привлечен к участию в деле. «В ходе подготовки административного дела к судебному разбирательству судья должен определить круг иных лиц, права и законные интересы которых может затронуть судебное решение (...). В случае выявления таких лиц, установления их местонахождения (места жительства) суд привлекает их к участию в деле», — уточнили представители суда.

24 января владелец Tor подал апелляционную жалобу на решение Саратовского районного суда о блокировке ресурса на территории России. По словам владельца ресурса, его права были нарушены, поскольку его не привлекали к участию в деле при вынесении решения о блокировке. После этого сообщалось, что Саратовский районный суд разрешил обжаловать блокировку.

8 декабря 2021 года Роскомнадзор ограничил доступ к сайту браузера Tor. Представители ведомства заявили, что основанием для блокировки ресурса стало размещение на нем информации, «обеспечивающей работу средств, предоставляющих доступ к противоправному контенту».

Браузер Tor был внесен в реестр запрещенной в России информации в 2017 году по решению Саратовского районного суда.

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Евгения Наумова
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