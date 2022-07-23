Абрамовича заметили в первых рядах на подписании соглашения по зерну в Турции

Абрамович сидел в первых рядах на церемонии подписания соглашения по зерну в Турции

Российский бизнесмен Роман Абрамович присутствовал на церемонии подписания соглашения по о вывозе украинского зерна через Черное море в Стамбуле. Об этом пишет итальянская газета Ansa.

Уточняется, что олигарх сидел в первых рядах. О его роли в подписании соглашения не сообщается.

Соглашение о вывозе украинского зерна через Черное море было подписано 22 июля. Ранее заявлялось, что на церемонии в Стамбуле присутствовали генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, министр обороны России Сергей Шойгу и министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Шойгу подписал договор с Турцией и ООН отдельно, позже на подписание вышел украинский министр.

В марте стало известно, что Абрамович беседовал с президентом Турции перед российско-украинскими переговорами. Бизнесмен участвовал в начальном этапе организации переговоров. The Jerusalem Post отмечал, что Украина попросила его помочь в переговорах с Москвой и разрешить конфликт.