В Сирии допустили отмену санкций против России

Сирийский экономист Аббуд допустил отмену санкций против России после «продуктовой сделки»

Профессор по экономике и международным отношениям государственного университета Тартус Зульфикар Аббуд высказался о роли соглашений о содействии России экспорту украинского зерна, подписанных в Стамбуле. Его слова приводит РИА Новости.

Эксперт из Сирии заявил, что соглашение, подписанной Россией, ООН, Турцией и Украиной, станет отличным решением, даже если и временным. Он допустил отмену санкций против Москвы после «продуктовой сделки».

«После соглашения должна последовать отмена экономических односторонних антироссийских мер, принятых Западом, без предварительных условий как дополнение к соглашению», — подчеркнул сирийский экономист.

По мнению специалиста, действия западных стран нарушили систему международного снабжения продовольствия и поставок удобрений, что усугубило и так тяжелое положение миллионов людей по всему миру.

«Полагаю, что возобновление работы украинских портов для экспорта зерна сможет снизить вероятность угрозы голода в разных частях мира», — заключил Аббуд.

22 июля Россия, Украина, Турция и ООН подписали соглашение о вывозе украинского зерна. В церемонии в Стамбуле участвовали генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, министр обороны России Сергей Шойгу и министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков. Действие договора составляет 120 дней с возможностью продления.

