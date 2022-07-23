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В Запорожье обвинили Запад в изъятии детей у украинских беженцев

Член совета администрации Запорожья Рогов: у украинских беженцев забирают детей на Западе

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов обвинил страны Запада в изъятии детей у беженцев с Украины. Его слова приводит РИА Новости.

«К нам поступает информация с просьбой о помощи от украинских беженцев, в том числе с Запорожской области, которые уехали с началом спецоперации в западные страны, а теперь столкнулись с массовым изъятием детей под весьма надуманными предлогами», — заявил чиновник. По словам Рогова, на данный момент известно о 79 подобных инцидентах, жертвами которых стали в том числе жители Днепропетровска, Киева и регионов Западной Украины.

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«Детей изымают за то, что они не доедают порции, которые им дали, или, наоборот, быстро съедают, за очень сильную эмоциональную привязанность к родителям, за то, что мама громко ругала ребенка», — отметил Рогов. Он добавил, что наибольшее количество инцидентов сейчас зафиксировано в Германии.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области сообщил об усилении ПВО в регионе. По словам Рогова, это нужно для лучшей защиты от обстрелов со стороны ВСУ.

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Никита Савин
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