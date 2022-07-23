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Эрдоган анонсировал вывоз зерна по Черному морю в ближайшее время

Президент Турции Эрдоган заявил, что вывоз зерна по Черному морю начнется в ближайшие дни

Фото: Umit Bektas / Reuters

Вывоз зерна по Черному морю начнется в ближайшее время. Это анонсировал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пишет ТАСС.

По словам турецкого лидера, в ближайшие дни перевозки судами зерна внесут важный вклад в преодоление глобального продовольственного кризиса.

Представители России, Украины Турции и ООН в пятницу, 22 июля, подписали соглашение о вывозе украинского зерна через Черное море. На мероприятии присутствовали генсек ООН Антониу Гутерриш и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Сделка сняла ограничения на поставки российской сельхозпродукции на мировой рынок, а также определила алгоритм вывоза украинского зерна по Черному морю.

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Сергей Истомин
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