Эрдоган анонсировал вывоз зерна по Черному морю в ближайшее время

Президент Турции Эрдоган заявил, что вывоз зерна по Черному морю начнется в ближайшие дни

Вывоз зерна по Черному морю начнется в ближайшее время. Это анонсировал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пишет ТАСС.

По словам турецкого лидера, в ближайшие дни перевозки судами зерна внесут важный вклад в преодоление глобального продовольственного кризиса.

Представители России, Украины Турции и ООН в пятницу, 22 июля, подписали соглашение о вывозе украинского зерна через Черное море. На мероприятии присутствовали генсек ООН Антониу Гутерриш и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Сделка сняла ограничения на поставки российской сельхозпродукции на мировой рынок, а также определила алгоритм вывоза украинского зерна по Черному морю.