Венгрия решила стать исключением из глобального кризиса

Премьер Венгрии Орбан заявил, что страна должна стать исключением из глобального кризиса

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан решил, что страна должна стать «успешным локальным исключением» в период глобального кризиса, который разразится к 2030 году и затронет остальные страны Европы и США. Его цитирует РИА Новости.

«Мы должны подготовиться к 2030 году. На наш взгляд, это самый важный горизонт. К тому времени накопятся проблемы западного мира. В США будет очень серьезный кризис. В европейских странах почти неизбежен экономический спад, который также может вызвать политические бури... Именно тогда нам нужно быть в отличной форме: нужна дипломатическая, экономическая, интеллектуальная и военная сила», — заявил венгерский премьер.

По мнению Орбана, стать исключением из общей тенденции Венгрии помогут такие инструменты, как пограничная охрана, семья как основа общества, крупные военно-промышленные разработки, диверсификация источников энергии, использование технологических изменений, приток иностранного капитала как с Востока, так и с Запада, использование транзитных возможностей страны, политическая стабильность, духовные основы и национальные амбиции.

Премьер Венгрии также заявил, что считает западные санкции против России бесполезными — они не пошатнули Москву, а Европа потеряла уже четыре правительства и находится в экономическом и политическом кризисе. Орбан допустил, что события на Украине положат конец западному господству, а «в дверь постучится многополярный миропорядок».