В ДНР обвинили Украину в применении фосфорного оружия

Украинские боевики применяли фосфорные бомбы в Донбассе

Командир батареи девятого полка Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) с позывным «Гром» в разговоре с РИА Новости обвинил украинских боевиков в применении фосфорного оружия в Донбассе.

«Фосфорные атаки, кассетные бомбы, мы видели весь комплект, полностью, кроме химического оружия», — заявил он, выразив надежду, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) и в дальнейшем не будут применять его.

Ранее стало известно, что ВСУ начали дистанционно минировать территории под Харьковом с помощью «Лепестков» — мин ПФМ-1. Множество таких мин разбросаны прямо у границы с Россией в районе села Избицкое.

21 февраля указ о признании Донецкой и Луганской народных республик подписал президент России Владимир Путин. 24 февраля он объявил о начале специальной военной операции на территории Украины.