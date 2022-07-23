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В Запорожской области назвали сроки начала поставок газа из России

Член ВГА Рогов заявил, что поставки газа в Запорожскую область могут начаться в сентябре

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

Строительство нового газопровода на освобожденной территории Запорожской области планируют завершить в сентябре, рассказал член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов, пишет ТАСС.

По его словам, Украина отключила подачу газа на данную территорию. Будут налажены поставки голубого топлива из России, добавил он. «В лучшем случае мы сможем увидеть газ в начале сентября, если все получится. Это будет переток из России по новому газопроводу, который планируется построить за это время», — назвал Рогов сроки возможного начала поставок.

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9 июля власти Запорожской области обратились к правительству России с просьбой помочь с газоснабжением в чрезвычайной ситуации.

Как уточнил глава местной военно-гражданской администрации Евгений Балицкий, повреждений газовой трубы нет, власти попросили у России прислать электроприборы промышленного и бытового назначения. Балицкий заявил, что действия Киева показывают, что ему не нужна Запорожская область и ее жители.

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Марина Совина
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