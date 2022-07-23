В США рассказали о гибели двух воевавших на стороне Украины американцев
Государственный департамент США подтвердил недавнюю гибель двух американских граждан во время боевых действий на Украине, сообщает телеканал ABC со ссылкой на неназванного представителя американского внешнеполитического ведомства.
Источник в Госдепе США рассказал, что власти находятся в контакте с семьями погибших. Они оказывают им всю возможную консульскую поддержку. «Мы можем подтвердить недавнюю гибель двух граждан США в районе Донбасса на Украине», — подчеркнул он.
В дипломатическом ведомстве отказались от дальнейших комментариев из уважения к близким погибших. Телеканал не приводит имена американцев и отмечает, что, вероятно, наемники воевали на стороне Украины.
Ранее сообщалось, что американский наемник Стивен Забельски погиб на Украине 15 мая. Данные о смерти Забельски на Украине подтвердили и в Госдепартаменте.