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В США рассказали о гибели двух воевавших на стороне Украины американцев

ABC: Госдеп сообщил о гибели двух американских наемников в Донбассе

Фото: Sergei Chuzavkov / Globallookpress.com

Государственный департамент США подтвердил недавнюю гибель двух американских граждан во время боевых действий на Украине, сообщает телеканал ABC со ссылкой на неназванного представителя американского внешнеполитического ведомства.

Источник в Госдепе США рассказал, что власти находятся в контакте с семьями погибших. Они оказывают им всю возможную консульскую поддержку. «Мы можем подтвердить недавнюю гибель двух граждан США в районе Донбасса на Украине», — подчеркнул он.

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В дипломатическом ведомстве отказались от дальнейших комментариев из уважения к близким погибших. Телеканал не приводит имена американцев и отмечает, что, вероятно, наемники воевали на стороне Украины.

Ранее сообщалось, что американский наемник Стивен Забельски погиб на Украине 15 мая. Данные о смерти Забельски на Украине подтвердили и в Госдепартаменте.

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Марина Совина
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