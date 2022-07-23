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Жительница Сочи рассказала о последствиях ночного ливня

Жительница Сочи Шапран рассказала о ходящих ходуном деревьях во время ночного урагана

Фото: Shutterstock

Сильный ливень в ночь на 23 июля затопил улицы в Сочи. Он продолжался до утра и сопровождался ураганным ветром. В некоторых районах возникли перебои с электричеством из-за стихии. О последствиях ливня в курортном городе корреспонденту «Ленты.ру» рассказала местная жительница Елена Шапран.

«Ливень был действительно очень сильный, всю ночь тарабанил по крыше. С утра в ведре было около 30 сантиметров воды. Также был еще и ураган, деревья во дворе ходили ходуном, молния и гроза. Сосед сказал, что ночью молния ударила в трансформатор на нашей улице. Свет отключали раза три, хорошо что ненадолго. Ездила в магазин с утра, дорога в корягах, камнях и глине, уровень воды в реке поднялся. Дорожные службы работают, но, видимо, не успевают все убрать», — рассказала она.

По словам местной жительницы, ей ничего не известно о жертвах и пострадавших.

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Осадки продолжатся до 24 июля, сохраняется и опасность выхода рек из берегов. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Также есть вероятность появления смерчей над морем от Анапы до Магри.

В результате непогоды затопило федеральную трассу в районе сочинской железнодорожной станции Лазаревское, говорится в сообщении оперативного штаба в Telegram-канале. По данным специалистов центра мониторинга, за два часа на территории Лазаревского района выпало 89 мм осадков. Было подтоплено несколько придомовых участков и многоквартирных жилых домов.

Глава Сочи Алексей Копайгородский написал в Telegram-канале, что основной удар стихии пришёлся на Лазаревский район. Пострадавшие территории уже обошли специалисты районной администрации. Он пообещал оказать всю необходимую помощь местным жителям. Градоначальник призвал граждан воздержаться от отдыха у воды и не оставлять свои автомобили у рек.

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Мария Сметанина
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