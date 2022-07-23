Российский продюсер ответил сравнившему себя с Майклом Джексоном Киркорову

Продюсер Дзюник заявил, что Киркорову очень далеко до Майкла Джексона

Продюсер, концертный директор Леонид Дзюник прокомментировал слова российского певца Филиппа Киркорова о том, что он находится «на одной ступени» с Майклом Джексоном. Об этом сообщает PopCornNews.

Дзюник заявил, что в России на данный момент действительно нет артистов, которые могли бы встать на один уровень с Киркоровым по таланту. Однако слова исполнителя, сравнившего себя с Джексоном, продюсеру показались не совсем корректными.

«Что касается Джексона и его мирового признания, то Филиппу очень далеко до него. Я был на концерте Джексона в Москве. Это великолепное шоу мирового уровня, у Киркорова тоже мирового, но исключительно для России», — сказал он, отвечая на вопрос о российском артисте.

Дзюник отметил, что Киркоров мог бы сравниться с Джексоном по популярности, если бы его шоу были востребованы во всем мире, однако, по мнению продюсера, «на сегодняшний день российские артисты никому не нужны за границей».

В интервью, опубликованном порталом «Про звезд» 20 июля, Киркоров рассказал, что впервые фотографию Джексона ему показала бабушка. «Уже позже стало понятно, что мы похожи не только внешне, но и талантом. Я стою с ним практически на одной ступени», — заявил тогда артист.

Ранее сообщалось, что в Анапе попросили запретить концерт Киркорова. Из письма, направленного губернатору Кубани Вениамину Кондратьеву, следует, что шоу необходимо отменить из-за «кощунственных» танцев на кресте.