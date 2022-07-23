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В Чечне сформировали три батальона и один полк Минобороны России

Глава Чечни Кадыров: завершилось формирование трех батальонов и одного полка Минобороны РФ

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

В Чечне завершилось формирование трех батальонов и одного полка Минобороны России, сообщил глава региона Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

По словам политика, была куплена новая техника. «Закончилось формирование в Чеченской Республике трех батальонов и полка Минобороны РФ. Каждый боец новых подразделений заступил на службу, имея в личном распоряжении необходимое оружие и амуницию», — отметил Кадыров.

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Глава Чечни уточнил, что в ближайшее время завершатся строительные работы в гарнизонах. После этого военные должны расположиться в местах постоянной дислокации. Кадыров отметил, что принял участие в смотре новой специальной техники, приобретенной для нужд военных. «Техника добротная, мощная и надежная. Несмотря на грузный вид, "Ахмат-мобиль" — это маневренные машины», — описал он.

Кадыров добавил, что бронемашины собраны по пожеланиям военных, участвующих в спецоперации.

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Марина Совина
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