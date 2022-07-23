Над бундестагом впервые подняли флаг ЛГБТ

Berliner Zeitung: в Берлине над зданием бундестага впервые подняли флаг ЛГБТ

Над зданием бундестага в Германии впервые подняли радужный флаг ЛГБТ-сообщества. Об этом сообщает газета Berliner Zeitung.

По информации издания, поводом для поднятия флага стал ежегодный гей-парад, который проходит в Берлине 23 июля. Ожидается, что в демонстрации примут участие сотни тысяч человек.

Издание отмечает, что в апреле МВД ФРГ официально разрешило поднимать флаг ЛГБТ перед зданиями государственных учреждений или на них в определенных случаях.

15 июля стало известно, что Европейская комиссия собирается обратиться в суд Евросоюза и передать туда свои споры с Будапештом, которые касаются запрета пропаганды ЛГБТ. Речь о законе, принятом в июне 2021 года в Венгрии, который запрещает включение в учебные материалы и телевизионные шоу, предназначенные для детей, демонстрацию однополых отношений.