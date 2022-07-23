Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

В России американский HIMARS на Украине признали сложной целью

«Известия»: РСЗО HIMARS являются сложной целью, но ВС России научились уничтожать их

Фото: Shutterstock

Реактивные системы залпового огня High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) американского производства с корректируемыми ракетами на Украине являются сложной целью, однако Вооруженные силы (ВС) России научились их уничтожать, признался «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков.

«Конечно, американская РСЗО с корректируемыми ракетами — это сложная цель/ И на первых порах сработал эффект неожиданности. Но сейчас ВС РФ уже накопили опыт. И российские специалисты сегодня понимают, как обнаруживать HIMARS, а также как организовывать противовоздушную оборону объектов. И с успехом реализуют эти знания», — сказал специалист.

По его словам, на Украине HIMARS используются по принципу «ударил–беги». «Быстро наносят удар, и тут же расчет РСЗО сворачивается, уходят. Удар наносит обычно только одна установка. Таким образом украинские военные старались быть максимально незаметными для российских средств наблюдения», — уточнил эксперт.

Материалы по теме:
Огненный демон Смертоносное оружие России держит в страхе Европу и США
Огненный демонСмертоносное оружие России держит в страхе Европу и США
12 февраля 2018
От Афганистана до Луганска. ВСУ впервые использовали американские HIMARS в Донбассе. Что известно об этом оружии США?
От Афганистана до Луганска.ВСУ впервые использовали американские HIMARS в Донбассе. Что известно об этом оружии США?
1 июля 2022
Россия впервые применила БМПТ «Терминатор» в бою: как новая бронетехника изменит танковые сражения?
Россия впервые применила БМПТ «Терминатор» в бою:как новая бронетехника изменит танковые сражения?
20 июля 2022

В июле Минобороны России сообщило, что российские военные с 5 по 20 июля с помощью высокоточного оружия наземного и воздушного базирования уничтожили четыре пусковые установки и одну транспортно-заряжающую машину HIMАRS.

В том же месяце военный эксперт Алексей Леонков заявил, что назвал при помощи поставок HIMARS на Украину американские военные хотят изучить принципы работы российских систем противовоздушной обороны (ПВО).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Иван Потапов
Обсудить
Последние новости
Российский спецназ нашел замаскированные позиции ВСУ
Стала известна стоимость выставленной на продажу квартиры Хаматовой в Москве
Орбан заявил о потере правительств в Европе из-за санкций против России
Звезде UFC пообещали помочь победить Чимаева
Премьер Венгрии допустил конец западному господству из-за событий на Украине
В Совфеде отреагировали на отказ США передать ракеты для РСЗО Украине
Германия заявила о трудностях с поставками танков Украине
Коэффициент распространения коронавируса в России рекордно вырос
Немцы призвали Зеленского заключить мирное соглашение с Россией
Стало известно о нехватке персонала в посольствах США в Африке
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.