Иммунолог предрек новую волну коронавируса в России

Иммунолог Крючков заявил, что осенью придет новая серьезная волна заболеваемости COVID-19

Гендиректор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с Ura.ru рассказал, что тот подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией в России, который наблюдается на сегодняшний день, является мини-волной, поскольку не сможет достичь такого же масштаба, как с приходом омикрона зимой. Он также предрек приход осенью новой, более серьезной волны COVID-19.

«Сейчас действует много противоэпидемических факторов. Это нас должно настораживать. Даже на фоне такого количества противоэпидемических факторов, которые сейчас работают, это очень неблагоприятный сезон. Для ковида, хоть это и не сезонная инфекция, но такой компонент есть, это самый неблагоприятный сезон в году. И мы видим такой рост. Я бы не ждал большой омикрон-волны, но подъем все равно будет. Я называю это мини-волна», — заявил специалист.

Он считает, что имеется большой риск того, что со второй половины сентября может начаться новая, гораздо более серьезная волна заболеваемости, которая окажется более или менее сопоставимой с прошлой самой большой волной.

Ранее специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов заявил, что появление в России нового подвида омикрон-штамма коронавируса ВА.2.75, более известного как «кентавр», свидетельствует об окончании пандемии.