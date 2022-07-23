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Минобороны сообщило о высокой минной опасности в портах Украины

Минобороны России заявило о высокой минной опасности в портах Украины

Фото: Shutterstock

Российские военные отметили угрозу для мореплавания и повреждения портовой инфраструктуры в украинских портах. Об этом сообщили в министерстве обороны, передает «Интерфакс».

По данным оборонного ведомства, портах Херсона, Николаева, Черноморска, Очакова, Одессы и Южного остаются заблокированными 70 иностранных судов из 16 стран. Созданные Киевом угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяют судам беспрепятственно выйти в открытое море, добавили в Минобороны.

22 июля представители России, Украины Турции и ООН подписали соглашение о вывозе украинского зерна через Черное море. На церемонии присутствовали генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, министр обороны России Сергей Шойгу и министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

После заключения соглашения генсек ООН Антониу Гутерриш уточнил, что действие документа о вывозе зерна из портов Украины составляет 120 дней с возможностью продления.

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Сергей Истомин
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