FP: посольства США в странах Африки сталкиваются с постоянной нехваткой персонала

Посольства США в странах Африки сталкиваются с постоянной нехваткой персонала, что препятствует достижению внешнеполитических целей Вашингтона на континенте. Об этом сообщает Foreign Policy (FP) со ссылкой на заявления официальных лиц США и региональных экспертов.

Сенатор Джим Риш заявил изданию, что нехватка сотрудников на дипломатических должностях в представительствах США в Африке вызывает озабоченность. «Несмотря на то что глобальные требования к департаменту огромны, ужасная ситуация с кадрами и человеческими ресурсами показывает, что Африка является второстепенной задачей, а не приоритетом глобального значения», — заключил он.

FP стало известно, что эта проблема наиболее актуальна в регионе Сахеля, где США и их союзники борются против террористических группировок. Так, в американском посольстве в Нигере около 44 процентов должностей оставались вакантными месяцами. Похожая ситуация наблюдается и в диппредставительствах США в Буркина-Фасо, где не заняты до трети дипломатических постов, а также в Мали, где свободны 20 процентов вакансий.

Отмечается, что нехватка квалифицированных кадров из США в Африке может подорвать позиции Вашингтона в регионе в борьбе с геополитическими противниками — Россией и Китаем. FP предполагает, что нехватка кадров объясняется угрозами безопасности и проблемами с инфраструктурой в ряде нестабильных африканских государств.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва продолжит выполнять обязательства по поставкам в страны Африки продовольствия, удобрений и энергоносителей, несмотря на западные санкции. В этом году дипломат планирует посетить Египет, Эфиопию, Уганду и Республику Конго.