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Россия пообещала продолжить поставки энергоносителей в Африку

Лавров: Россия продолжит выполнять обязательства по поставкам энергоносителей в Африку
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: МИД России / Global Look Press

Глава МИД России Сергей Лавров в своей статье для ряда африканских СМИ пообещал, что Москва продолжит выполнять свои обязательства по поставкам в страны Африки продовольствия, удобрений и энергоносителей, несмотря на западные санкции. Текст статьи опубликован на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Лавров подчеркнул, что Россия хорошо осознает значение своих поставок социально значимой продукции, включая продовольствие, для многих государств мира, и предпринимает все меры для того, чтобы обязательства по ним выполнялись.

В той же статье глава МИД назвал абсолютно беспочвенными спекуляции Запада о том, что Россия «экспортирует голод». По его словам, заявления западных стран на эту тему «представляют собой очередную попытку переложить ответственность с больной головы на здоровую».

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Марина Совина
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