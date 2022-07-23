Киев заявил об отсутствии оснований для возобновления переговоров с Россией

Советник Зеленского Подоляк: оснований для возобновления переговоров с Россией пока нет

Официальный Киев заявил об отсутствии оснований для возобновления переговоров с Россией. Такое мнение высказал советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк, передает РБК.

Политик подчеркнул, что Киеву трудно вести переговоры с российской стороной, так как Москва умеет общаться «только на языке ультиматумов». Он рассказал, что для начала переговоров с Россией украинская сторона должна отвоевать значительную часть территорий, в том числе Херсон и Мариуполь.

«Это Херсон, Бердянск, выход в Азовскую акваторию, возвращение Мариуполя. Это должно быть не просто тактическое отбрасывание русской армии, а уничтожение максимального количества живой силы и техники», — уточнил Подоляк.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал возможность диалога между Россией и Украиной. По словам пресс-секретаря, ни президент России Владимир Путин, ни российский министр иностранных дел Сергей Лавров «никогда не говорили о закрытии двери для переговоров».