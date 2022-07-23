Военные в Сирии не пропустили колонну американских БТР

SANA: военные в сирийской провинции Камышлы не пропустили колонну из пяти американских БТР

Военные в провинции Камышлы в Сирии не пропустили колонну из пяти американских бронетранспортеров (БТР). Об этом сообщает агентство SANA.

«Военные на блокпосту в деревне Телль-Захаб провинции Камышлы прогнали колонну американских ВС из пяти БТР, пытавшуюся въехать в деревню», — пишет агентство. Отмечается, что количество подобных инцидентов летом 2022-го существенно выросло.

Ранее постпред России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что США каждый день разграбляют углеводороды и зерно Сирии на неподконтрольной Дамаску территории, которую занимают проамериканские боевики на северо-востоке страны.

С призывами покинуть Сирию к Вашингтону ранее обращались российский президент Владимир Путин и президент Ирана Ибрахим Раиси.