В ООН рассказали о пользе соглашения о вывозе зерна для России

В ООН заявили, что соглашение по зерну снизит операционные издержки российского экспорта

Генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспен рассказала о пользе соглашения о вывозе зерна для России. По ее словам, сделка снизит операционные издержки при экспорте продовольствия и удобрений из страны, пишет РИА Новости.

«Потому что есть проблемы с доставкой, проблемы со страхованием, проблемы с оплатой, проблемы с грузовыми перевозками, и все это заставляет цены в мире расти. Так что главное, что я предвижу, — эти препятствия смягчатся и цена на транзакции снизится», — заявила Гринспен.

По подсчетам ЮНКТАД, половина роста цен на зерно приходится на долю транспорта и логистики. Соответственно, теперь «торговые потоки улучшатся и цены снизятся», заключила генсек. После подпиcания «продуктовой сделки» в ООН учредят рабочую группу, которая продолжит способствовать развитию торговли.

Представители России, Украины Турции и ООН подписали соглашение о вывозе украинского зерна через Черное море 22 июля во время церемонии в Стамбуле. На мероприятии присутствовали генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Сделка сняла ограничения на поставки российской сельхозпродукции на мировой рынок и определила алгоритм вывоза украинского зерна по Черному морю.

Зерно из Украины будут вывозить из трех портов — Одессы, Черноморска и Южного — по безопасным коридорам. Суда будут досматривать на наличие оружия, военные корабли и самолеты не смогут приближаться к ним без разрешения. Для контроля процессе в Стамбуле создадут специальный Совместный координационный центр. Соглашение действует 120 дней.