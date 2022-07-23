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В Японии заявили о планах запретить Путину приезжать на похороны Абэ

Sankei: Япония планирует запретить Путину приезжать на государственные похороны Абэ
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/ Globallookpress.com

Япония планирует запретить президенту России Владимиру Путину приезжать на государственные похороны бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ, которые состоятся 27 сентября. Об этом сообщило издание Sankei со ссылкой на правительственных чиновников, а также газета Nikkei.

Российский лидер находится под персональными санкциями Токио, которые в том числе ограничивают его въезд в страну. Однако дипломатические отношения с Москвой не разорваны, поэтому российская сторона также будет уведомлена о церемонии, уточняется в публикации.

При этом ослаблять ограничения ради въезда Путина Япония не планирует, если лидер изъявит желание присутствовать на похоронах. Официальный представитель министерства иностранных дел страныз аявил, что не ожидает визита президента России.

Частные похороны Абэ состоялись 12 июля. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что президент Владимир Путин не поедет на них, он пояснил, что присутствие представителей России зависит от протокольных правил.

Гражданская церемония ожидается 27 сентября в Токио, на арене «Будокан» и в парке Китаномару. На экс-премьера Японии было совершено покушение 8 июля во время предвыборного митинга. 41-летний преступник выстрелил в него из самодельного дробовика. Абэ скончался в больнице.

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Марина Совина
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