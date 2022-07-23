Советник запорожской администрации оценил свое попадание в санкционный список

Советник запорожской администрации Рогов назвал попадание под санкции признанием успехов

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов оценил свое попадание в санкционный список Европейского союза (ЕС) и назвал это признанием успехов в работе, передает ТАСС.

«Санкции — это признание не просто моих заслуг, а признание результата работы всех наших соратников, команды, с кем мы вместе боремся за освобождение родной земли», — заявил чиновник.

Рогов назвал включение в седьмой пакет антироссийских санкций Евросоюза поводом гордиться.

20 июля постоянные представители стран-участниц Европейского союза утвердили седьмой пакет санкций против России. Уточнялось, что в санкционный список попали более 50 физических и юридических лиц, среди которых фигурируют политики и военнослужащие.

Кроме того, новый пакет санкций предполагает запрет на российское золото.

