Летевший из Тюмени в Сочи самолет совершил экстренную посадку

Летевший из Тюмени в Сочи самолет совершил экстренную посадку из-за грозы

Пассажирский самолет, летевший по маршруту Тюмень — Сочи, совершил экстренную посадку из-за грозы. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Сочи, пишет ТАСС.

По данным пресс-службы, командир самолета авиакомпании «Ямал», принял решение уйти на запасной аэродром в Минеральные Воды.

На данный момент погодные условия не препятствуют выполнению рейсов, заключили в аэропорту Сочи.

Ранее в аэропорту Самары пассажирский самолет авиакомпании «ИрАэро» совершил экстренную посадку из-за неадекватного поведения пассажира. Воздушное судно, следовавшее по маршруту Москва — Ереван, было вынуждено аварийно приземлиться ночью. Командир лайнера уточнил, что на борту находился мужчина, представлявший угрозу для пассажиров.