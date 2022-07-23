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Летевший из Тюмени в Сочи самолет совершил экстренную посадку

Летевший из Тюмени в Сочи самолет совершил экстренную посадку из-за грозы

Фото: Shutterstock

Пассажирский самолет, летевший по маршруту ТюменьСочи, совершил экстренную посадку из-за грозы. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Сочи, пишет ТАСС.

По данным пресс-службы, командир самолета авиакомпании «Ямал», принял решение уйти на запасной аэродром в Минеральные Воды.

На данный момент погодные условия не препятствуют выполнению рейсов, заключили в аэропорту Сочи.

Ранее в аэропорту Самары пассажирский самолет авиакомпании «ИрАэро» совершил экстренную посадку из-за неадекватного поведения пассажира. Воздушное судно, следовавшее по маршруту МоскваЕреван, было вынуждено аварийно приземлиться ночью. Командир лайнера уточнил, что на борту находился мужчина, представлявший угрозу для пассажиров.

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Юлия Ямпольская
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