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Российских серфингистов допустили до чемпионата мира под флагом страны

Российские серфингисты выступят на чемпионате мира в США под флагом страны

Фото: Shutterstock

Российских спортсменов допустили до чемпионата мира-2022 по вейксерфингу. Об этом ТАСС сообщила президент представительства Международной ассоциации вейксерфинга (CWSA) в России Мария Жалкина.

Жалкина заявила, что спортсмены выступят на турнире под флагом России. «Нам не убирают флаг, нас не убирают с международных соревнований, нам разрешают проводить турниры на территории России. Совет директоров Международной ассоциации вейксерфинга единогласно принял решение, что ни один спортсмен не будет отстранен по национальному признаку», — рассказала она.

Серфинг впервые был добавлен в программу на Играх-2020 в Токио. Международные соревнования по серфингу проводятся под эгидой Международной ассоциации серфинга (ISA). Однако вейксерфинг не является олимпийским видом, и соревнования проводит CWSA.

В конце февраля многие спортивные организации перестали допускать россиян до турниров по рекомендации Международного олимпийского комитета. В некоторых дисциплинах, таких как футбол, хоккей, легкая атлетика и фигурное катание, спортсмены полностью отстранены. В автоспорте, велоспорте, теннисе и шахматах россияне продолжают выступления в нейтральном статусе.

Дарья Коршунова
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