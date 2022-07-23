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Шольца обвинили в задержке поставок оборонительного оружия Украине

Welt am Sonntag: Шольц задерживает многомиллиардную поставку систем ПВО IRIS-T Украине

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Немецкая газета Welt am Sonntag обвинила федерального канцлера Германии Олафа Шольца в задержке поставок оборонительного оружия Украине.

По данным издания, Киев хочет приобрести 11 систем противовоздушной обороны IRIS-T SLM. Эти комплексы предназначены для уничтожения самолетов, вертолетов, беспилотных летательных аппаратов, крылатых и баллистических ракет. Уточняется, что Украина хочет приобрести системы ПВО напрямую у оборонной компании-производителя Diehl Defence.

При этом газета отмечает, что запрос со стороны Киева был подан в начале июля. Министерство экономики ФРГ дало положительное заключение, однако экспортное разрешение должны выдавать в Ведомстве федерального канцлера. За последние три недели никакого решения там принято не было, пишет Welt am Sonntag.

Кроме того, Киев запросил финансовую поддержку для закупки систем IRIS-T SLM, общая стоимость которых составляет 1,5 миллиарда евро. По оценкам газеты, если контракт будет заключен, то в 2022 году может быть осуществлена поставка лишь одной системы, в то время как на выполнение контракта в полном объеме уйдет от 4 до 5 лет.

О решении правительства ФРГ направить IRIS-T на Украину в рамках военной помощи 1 июня заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Позднее министерство обороны Германии опровергло слова Шольца. Представитель военного ведомства рассказал, что обещанные системы отсутствуют в резерве бундесвера Германии. «Это вопрос, который направлен в конечном счете к промышленности. Потому что у нас в распоряжении этих систем нет», — отметил он.

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Марина Совина
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