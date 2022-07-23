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Экс-депутат Рады заявил о возможном решении США «слить» Зеленского

Бывший депутат Рады Кива допустил, что Вашингтон решил «слить» президента Зеленского

Фото: Reuters

На Западе начался очередной этап подготовки общественного мнения к устранению украинского президента Владимира Зеленского. Это допустил бывший депутат Верховной Рады Илья Кива в Telegram.

Он написал, что американские СМИ начали беспокоится о безопасности главы украинского государства. «Если амеры публично волнуются и переживают, значит, принято решение — сливать», —подчеркнул Кива.

По словам экс-депутата Рады, если американские СМИ начинают беспокоиться за судьбу президента Украины, значит его политическая карьера предрешена в США.

Ранее бывший депутат Верховной Рады Илья Кива заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский поручил «Нафтогазу» рассмотреть возможность воровства российского газа из транзитных трубопроводов. В настоящее время газохранилища Украины заполнены только на половину от объема, нужного для отопительного периода газа, добавил он.

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Сергей Истомин
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