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США и Канада приветствовали соглашение по вывозу украинского зерна

Госсекретарь США Блинкен и глава МИД Канады Жоли приветствовали «продуктовую сделку»
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Freddie Everett/State Department/ Globallookpress.com

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Канады Мелани Жоли приветствовали соглашение по вывозу украинского зерна и выразили надежду, что «продуктовая сделка» будет реализована быстро и бесперебойно. Об этом сообщает РИА Новости.

Руководитель американского внешнеполитического ведомства высоко оценил целенаправленные дипломатические усилия генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Голодающие по всему миру не могут ждать. Мы рассчитываем, что имплементация сегодняшней сделки начнется быстро и продолжится без сбоев и вмешательства», — подчеркнул Блинкен.

Глава МИД Канады в свою очередь призвала подписавшие соглашение стороны быстро и оперативно выполнить взятые на себя обязательства.

Представители России, Украины Турции и Организации Объединенных Наций (ООН) в пятницу, 22 июля, подписали соглашение о вывозе украинского зерна через Черное море.

После заключения договора генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что действие соглашения о вывозе зерна из портов Украины составляет 120 дней с возможностью продления.

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Марина Совина
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