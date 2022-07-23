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В Японии оценили «продуктовую сделку»

Глава МИД Японии Хаяси приветствовал «продуктовую сделку» и назвал ее важным шагом

Фото: Unsplash

Главы МИД Японии Есимасы Хаяси прокомментировал «продуктовую сделку», которую накануне заключили Россия, Украина и Турция при содействии ООН. Его слова приводит РИА Новости.

Хаяси оценил «продуктовую сделку», приветствовал ее и назвал важным шагом для преодоления продовольственного кризиса. По его мнению, соглашение де-факто означает «снятие блокады украинских черноморских портов для возобновления экспорта зерна на мировой рынок». «Многие аспекты еще представит прояснить до действительного возобновления экспорта зерновых», — отметил он.

Министр добавил, что Япония намерена «пристально следить за тем, будет ли соглашение стабильно реализовываться, и рассчитывает на то, что все участвующие стороны будут реализовывать необходимые шаги быстро с тем, чтобы экспорт зерновых мог возобновиться в скором времени».

22 июля Россия, Украина, Турция и ООН подписали соглашение о вывозе украинского зерна. В церемонии в Стамбуле участвовали генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, министр обороны России Сергей Шойгу и министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков. Действие договора составляет 120 дней с возможностью продления.

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Марина Совина
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