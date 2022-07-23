Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Уехавшая в США группа Little Big запланировала гастроли по России

Уехавшая в США группа Little Big запланировала гастроли по российским городам с 27 августа

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Группа Little Big, которая переехала в США, запланировала провести гастрольный тур по России. Об этом свидетельствуют данные из сервиса «Яндекс.Афиша».

По информации сервиса, первый концерт группа намерена провести 27 августа в Калининграде. После музыканты выступят во Владивостоке, Иркутске, Екатеринбурге, Самаре, Краснодаре и других российских городах.

Заключительный концерт, согласно данным Яндекс.Афиши, должен пройти 10 декабря в Москве.

В конце июня стало известно, что часть участников группы Little Big уехали из России в Соединенные Штаты. Информация об этом появилась после выхода клипа Generation Cancellation на YouTube. В описании ролика исполнители призывают остановить специальную военную операцию на Украине.

Позднее продюсер Иосиф Пригожин предложил лишить гражданства России участников Little Big.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Ямпольская
Обсудить
Последние новости
Байдена уличили в страхе перед Путиным
Найденная у жилого дома в Москве змея попала на видео
Венгрия решила стать исключением из глобального кризиса
Над бундестагом впервые подняли флаг ЛГБТ
Улицу на Украине назвали в честь бывшего премьер-министра Британии
Экс-депутат Рады заявил о возможном решении США «слить» Зеленского
Стало известно о других проблемах со здоровьем у Инны Чуриковой
Пьера Нарцисса похоронили в камерунской деревне
Найдены документы СБУ о митингах крымских татар
Власти Сочи предупредили о возможном смерче
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.