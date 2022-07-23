Уехавшая в США группа Little Big запланировала гастроли по России

Уехавшая в США группа Little Big запланировала гастроли по российским городам с 27 августа

Группа Little Big, которая переехала в США, запланировала провести гастрольный тур по России. Об этом свидетельствуют данные из сервиса «Яндекс.Афиша».

По информации сервиса, первый концерт группа намерена провести 27 августа в Калининграде. После музыканты выступят во Владивостоке, Иркутске, Екатеринбурге, Самаре, Краснодаре и других российских городах.

Заключительный концерт, согласно данным Яндекс.Афиши, должен пройти 10 декабря в Москве.

В конце июня стало известно, что часть участников группы Little Big уехали из России в Соединенные Штаты. Информация об этом появилась после выхода клипа Generation Cancellation на YouTube. В описании ролика исполнители призывают остановить специальную военную операцию на Украине.

Позднее продюсер Иосиф Пригожин предложил лишить гражданства России участников Little Big.