Определена марка новых часов Путина

«Коммерсантъ Стиль» сообщил, что президент России Путин носит часы марки ИПФ

Президент России Владимир Путин носит часы марки ИПФ (Императорская Петергофская фабрика), принадлежащей петродворцовой «Ракете». Об этом сообщает «Коммерсантъ Стиль».

По данным издания, часы главы государства визуально выделяются на увеличенных фотографиях выпуклым сапфировым стеклом, а также тонким, практически отсутствующим безелем, формой ушек и круглой пряжкой ремешка. Кроме того, римские метки на черном циферблате заменены арабскими, а корпусное кольцо выполнено из черного опала.

Над сборкой и настройкой механизма часов работает один мастер, поэтому производственные возможности марки на данный момент ограничены примерно 40 экземплярами в год.

Ранее сообщалось, что премьер-министр России Михаил Мишустин носит часы швейцарской марки Baume & Mercier на черном кожаном ремешке. Корпус часов выполнен из нержавеющей стали. На белом циферблате с римскими цифрами в положении «3 часа» размещен дата-диск.