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В Запорожской области сообщили об ударе ВСУ по насосным станциям

В администрации Запорожской области сообщили, что ВСУ нанесли удар по насосным станциям

Фото: Telegram-канал Евгения Балицкого

Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий сообщил об ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по насосным станциям в Розовском районе в своем Telegram.

Балицкий рассказал, что всего были совершены три атаки с помощью беспилотников. По предварительным данным, уничтожены фильтровая установка второго подъема, ведущая к машинному залу труба, а также повреждены машинное отделение и гаражи. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что регион увеличивает группировку систем противовоздушной обороны (ПВО) для лучшей защиты от обстрелов со стороны ВСУ. Он отметил, что, по имеющийся информации, в подконтрольный украинской армии город Запорожье прибыла крупная группировка военных, которые обучались работе с британскими гаубицами M777 и американской реактивной системой залпового огня HIMARS.

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Марина Совина
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