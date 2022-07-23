Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

ЛНР обвинила в госизмене завербованного США экс-сотрудника ОБСЕ

МГБ ЛНР обвинило в госизмене экс-сотрудника ОБСЕ, завербованного ЦРУ США

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Министерство госбезопасности (МГБ) ЛНР обвинило в госизмене экс-сотрудника ОБСЕ от республики, который был завербован США. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МГБ. На него завели уголовное дело.

«Установлено, что сотрудник ОБСЕ Шабанов Дмитрий Павлович, занимавший должность ассистента безопасности Стахановской передовой патрульной базы миссии, передавал сведения закрытого характера в военной сфере представителям иностранных спецслужб, действуя в ущерб безопасности ЛНР», — указано в заявлении.

По версии МГБ, в апреле 2016 года бывший сотрудник ОБСЕ был завербован резидентом Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США на Украине Андреем Лукашенко, который, в свою очередь, является экс-сотрудником Службы безопасности Украины (СБУ). Ведомство уточнило, что «после прохождения специальной подготовки в США» Шабанов в период с августа 2021 года по апрель 2022 года, выполняя задания Лукашенко, собирал «сведения о передвижениях военной техники и вооружений, а также перемещениях личного состава подразделений Народной милиции ЛНР». Предполагается, что он передавал эту информацию ЦРУ.

В июле разведка Луганской народной республики (ЛНР) сообщила, что в район Соледара и Артемовска в Донецкой народной республике (ДНР) прибывают иностранные военные инструкторы вместе с западным вооружением. Такое заявление сделал офицер Народной милиции ЛНР (НМ ЛНР) Андрей Марочко.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Софья Ермакова
Обсудить
Последние новости
Турция отреагировала на ракетный удар по порту Одессы
В Иране произошло землетрясение
Ласицкене выиграла всероссийские соревнования и расплакалась
Мошенники придумали новый способ сбора данных у будущих жертв
Во всех районах Мариуполя возобновили подачу воды
Оценено влияние «продовольственной сделки» на мировые рынки
Реакцию США на заявления Путина о ракете «Сармат» сочли неожиданной
Влияние спецоперации на отставки политиков в Европе объяснили
Оливейра оценил свои шансы в поединке против Махачева
Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку под Тверью
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.