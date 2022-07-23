ЛНР обвинила в госизмене завербованного США экс-сотрудника ОБСЕ

МГБ ЛНР обвинило в госизмене экс-сотрудника ОБСЕ, завербованного ЦРУ США

Министерство госбезопасности (МГБ) ЛНР обвинило в госизмене экс-сотрудника ОБСЕ от республики, который был завербован США. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МГБ. На него завели уголовное дело.

«Установлено, что сотрудник ОБСЕ Шабанов Дмитрий Павлович, занимавший должность ассистента безопасности Стахановской передовой патрульной базы миссии, передавал сведения закрытого характера в военной сфере представителям иностранных спецслужб, действуя в ущерб безопасности ЛНР», — указано в заявлении.

По версии МГБ, в апреле 2016 года бывший сотрудник ОБСЕ был завербован резидентом Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США на Украине Андреем Лукашенко, который, в свою очередь, является экс-сотрудником Службы безопасности Украины (СБУ). Ведомство уточнило, что «после прохождения специальной подготовки в США» Шабанов в период с августа 2021 года по апрель 2022 года, выполняя задания Лукашенко, собирал «сведения о передвижениях военной техники и вооружений, а также перемещениях личного состава подразделений Народной милиции ЛНР». Предполагается, что он передавал эту информацию ЦРУ.

В июле разведка Луганской народной республики (ЛНР) сообщила, что в район Соледара и Артемовска в Донецкой народной республике (ДНР) прибывают иностранные военные инструкторы вместе с западным вооружением. Такое заявление сделал офицер Народной милиции ЛНР (НМ ЛНР) Андрей Марочко.