Созданный Джобсом прототип первого компьютера Apple выставили на аукцион

Созданный Джобсом и Возняком прототип первого компьютера Apple выставили на аукцион

Прототип первого компьютера Apple, который был создан основателями компании Стивом Джобсом и Стивом Возняком, был выставлен на аукцион в RR Auction. Об этом сообщает издание Business Insider.

Аукцион будет завершен 18 августа. Отмечается, что прототип имеет незначительные повреждения. Так, на нем можно найти «трещину, идущую от области, прилегающей к блоку питания» устройства. Эксперты считают, что окончательная цена на гаджет может составить около 500 тысяч долларов.

Оригинальный персональный компьютер Apple-1 был вручную спаян Возняком в 1976 году. По данным издания, он был создан после получения первого крупного заказа Джобса и Возняка. Тогда основатели компании продемонстрировали устройство владельцу компьютерного магазина Полу Терреллу.

Ранее журналисты издания SlashGear провели опрос и выяснили, какие устройства Apple потребители считают самыми провальными. В ходе опроса авторы тематического портала попросили 620 пользователей Apple из США назвать девайсы бренда, которые они считают неудачными и никогда бы не приобрели. Первое место в списке заняла умная колонка HomePod. Появившийся в 2018 году девайс получил 20,48 процента голосов.