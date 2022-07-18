Названы самые провальные продукты Apple

SlashGear: пользователи назвали самым неудачным продуктом Apple колонку HomePod

Журналисты издания SlashGear провели опрос и выяснили, какие устройства Apple потребители считают самыми провальными. Об этом сообщается на сайте медиа.

В ходе опроса авторы тематического портала попросили 620 пользователей Apple из США назвать девайсы бренда, которые они считают неудачными и никогда бы не приобрели. Первое место в списке заняла умная колонка HomePod. Появившийся в 2018 году девайс получил 20,48 процента голосов.

На втором месте в списке устройств, которые не впечатлили потребителей, оказалась умная метка AirTag, получившая 20,32 процента голосов. На третьем с 19,35 процента разместились беспроводные наушники AirPods. В список также попали умные часы Apple Watch, телеприставка Apple TV и банковская карточка Apple Card.

Журналисты отметили, что по опросу сложно однозначно судить о пользе того или иного девайса Apple. «В конце концов, не углубляясь в биографию респондентов, невозможно сделать какие-либо выводы о качестве того или иного устройства. Однако можно увидеть некоторую закономерность», — подчеркнули специалисты.

В начале 2021 года журналисты выяснили, что iPhone 12 mini оказался невостребованным на российском рынке. На компактный телефон пришлось всего 11-13 процентов продаж от числа остальных флагманов Apple.