Бывший сенатор Вирджинии Блэк назвал действия США в отношении России иррациональными

Бывший сенатор штата Вирджиния и полковник в отставке Ричард Блэк назвал действия США в отношении России иррациональными и разрушительными. Видеообращение политика опубликовано в его Twitter-аккаунте.

По его словам, американские власти собственноручно загоняют себя в тупик с помощью санкционной политики против Москвы, которая приводит к росту цен на энергоносители. Он призвал перестать обвинять президента России Владимира Путина в высоких ценах на топливо.

«Россия не вводила ограничительные меры на экспорт угля, нефти и природного газа. Их ввел конгресс. Так что давайте перестанем искать виноватых где-то там, потому что они находятся у нас дома», — отметил он.

Блэк подчеркнул, что Европейский союз действует по похожему принципу. По его словам, Европа, говоря о значительном сокращении поставок газа по «Северному потоку», отказывается признавать, что это произошло из-за нежелания канадских властей вовремя вернуть отремонтированную турбину.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что ответственность за удар по порту Одессы лежит на России. «Соединенные Штаты решительно осуждают сегодняшнее нападение России на Одесский порт», — отметил Блинкен. По его словам, это подрывает усилия по обеспечению продовольствием голодающих и доверие к обязательствам России касательно сделки по экспорту украинского зерна.