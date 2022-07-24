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США возложили ответственность на Россию за удар по порту Одессы

Госсекретарь Блинкен заявил, что ответственность за удар по порту Одессы лежит на России
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Saul Loeb / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что ответственность за удар по порту Одессы лежит на России. Об этом он написал в своем Twitter.

«Соединенные Штаты решительно осуждают сегодняшнее нападение России на Одесский порт», — отметил Блинкен. По его словам, это подрывает усилия по обеспечению продовольствием голодающих и доверие к обязательствам России касательно сделки по экспорту украинского зерна. Кроме того, госсекретарь назвал Россию ответственной за углубление мирового продовольственного кризиса, передает Reuters.

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Марина Совина
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