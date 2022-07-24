США возложили ответственность на Россию за удар по порту Одессы

Госсекретарь Блинкен заявил, что ответственность за удар по порту Одессы лежит на России

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что ответственность за удар по порту Одессы лежит на России. Об этом он написал в своем Twitter.

«Соединенные Штаты решительно осуждают сегодняшнее нападение России на Одесский порт», — отметил Блинкен. По его словам, это подрывает усилия по обеспечению продовольствием голодающих и доверие к обязательствам России касательно сделки по экспорту украинского зерна. Кроме того, госсекретарь назвал Россию ответственной за углубление мирового продовольственного кризиса, передает Reuters.