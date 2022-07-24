Вышел трейлер продолжения «Черной пантеры»

Студия Marvel выпустила трейлер супергеройского фильма «Черная Пантера: Ваканда навсегда»

В сети появился трейлер супергеройского фильма «Черная Пантера: Ваканда навсегда», продолжения хита «Черная пантера». Клип опубликован на YouTube-канале Marvel Entertainment в воскресенье, 24 июля.

Видео собрало свыше шести миллионов просмотров за семь часов с момента публикации.

Мировая премьера боевика запланирована на 9 ноября. Режиссером сиквела выступил Райан Куглер, снявший «Черную пантеру».

Восемнадцатая по счету лента киновселенной Marvel «Черная Пантера» вышла в 2018 году. Фильм получил три награды премии «Оскар» в категориях «Лучшая музыка к фильму», «Лучшая работа художника-постановщика» и «Лучший дизайн костюмов». Сыгравший в картине главную роль актер Чедвик Боузман умер в августе 2020 года из-за рака толстой кишки. Артисту было 43 года.