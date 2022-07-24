Трамп порассуждал о возможности мужчин забеременеть

Трамп пожаловался на дрэг-шоу и запреты Библии в американских школах

Бывший президент США Дональд Трамп призвал консервативную молодежь бороться с радикальным ЛГБТ-истеблишментом в сфере образования. С таким посланием он выступил перед участниками организации Turning Point Action.

«Наша система образования больна. Молитвы в школах запрещены, а дрэг-шоу — разрешены. Сейчас вы не можете учить детей Библии, но вы можете учить детей тому, что мужчины могут забеременеть. Нам не следовало бы оставлять своих детей в этой среде на двадцать минут, но мы разрешаем им учить американцев ежедневно по шесть часов год за годом», — сказал он.

В декабре 2021 года государственные школы американского города Чикаго (штат Иллинойс) отменили туалеты для мальчиков и девочек, а вместо этого создали уборные, «соответствующие гендерной идентичности детей». Кроме того, в школах создадут «гендерно-нейтральную территорию» для мытья рук.

До этого минобороны США отказалось вывешивать радужные флаги ЛГБТ-сообщества на действующих военных базах. В ведомстве уточнили, что это решение «никоим образом не отражается на уважении и восхищении, которые мы испытываем ко всему нашему ЛГБТК+ персоналу в униформе и без нее».