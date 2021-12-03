В Чикаго объединили туалеты для мальчиков и девочек ради гендерного равенства

Туалеты для мальчиков и девочек в школах Чикаго заменят на гендерно-нейтральные

Государственные школы американского города Чикаго (штат Иллинойс) отменят туалеты для мальчиков и девочек, а вместо этого создадут уборные, «соответствующие гендерной идентичности детей». Об этом говорится в заявлении в Twitter-аккаунте Чикагских общественных школ.

Кроме того, в школах создадут «гендерно-нейтральную территорию» для мытья рук. По словам представителей объединения Чикагских общественных школ, это делают ради соблюдения гендерного равенства и ради безопасности детей.

При этом в школах оставят отдельные туалеты для сотрудников. Указ вступил в силу 1 декабря.

ЛГБТ-благотворительная организация Stonewall также планирует обеспечить наличие тампонов и гигиенических прокладок в мужских туалетах здания правительства Шотландии на случай, если они понадобятся государственным служащим-трансгендерам. Предметы женской гигиены расставят в мужских туалетах недалеко от конференц-залов и главных входов в помещения.