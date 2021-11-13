В мужских туалетах правительства Шотландии появятся тампоны и прокладки

В мужских туалетах здания правительства Шотландии появятся тампоны и гигиенические прокладки на случай, если они понадобятся государственным служащим-трансгендерам, об этом говорится в 209-страничном заявлении для ЛГБТ-благотворительной организации Stonewall, пишет Daily Telegraph.

Предметы женской гигиены расставят в мужских туалетах недалеко от конференц-залов и главных входов в помещения. «Будут предоставлены санитарные урны и разнообразный выбор предметов гигиены в тех помещениях, где нет гендерно-нейтральных удобств», — говорится в документе. Чиновникам также разрешили использовать обозначение Mx в правительственных компьютерных системах и справочнике персонала вместо Mr, Mrs или Ms.

В ноябре 2020 года Шотландия стала первым в мире регионом, обязавшимся бесплатно давать прокладки и тампоны всем, кому это необходимо. Депутаты приняли «Билль о товарах для месячных». Согласно тексту, любая жительница Шотландии в случае необходимости должна иметь возможность без трудностей и не теряя чувства собственного достоинства получить бесплатно прокладки, тампоны или другие существующие средства женской гигиены.